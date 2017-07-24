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"Залысины и потрёпанный вид". В Швейцарии назвали приметы маньяка с бензопилой

24 июля 2017, 18:47

Полицейские опросили очевидцев происшествия и выяснили, что на прохожих напал высокий мужчина, который выглядел болезненно и странно.

Полиция швейцарского города Шаффхаузен продолжает розыск неизвестного мужчины, который, вооружившись бензопилой, напал на прохожих возле местного "Макдоналдса". ЧП произошло больше двух часов назад, однако подозреваемый до сих пор не пойман.

Опросив очевидцев происшествия, полицейские смогли составить список с приметами предполагаемого преступника. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что речь идёт о высоком мужчине (рост около 1,90 метра). Среди особых примет — залысины и "потрёпанный внешний вид", передаёт издание Der Bund. Некоторые очевидцы описывают внешность злоумышленника как "болезненную".

В связи с инцидентом полицейские также разыскивают белый Volkswagen Caddy с иностранными номерами, однако неизвестно, может ли на нём скрываться непосредственно исполнитель преступления.

Напомним, в результате швейцарской резни ранения получили пять человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Фото: © Twitter.com/DanSnyder


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