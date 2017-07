"Залысины и потрёпанный вид". В Швейцарии назвали приметы маньяка с бензопилой

Полиция швейцарского города Шаффхаузен продолжает розыск неизвестного мужчины, который, вооружившись бензопилой, напал на прохожих возле местного "Макдоналдса". ЧП произошло больше двух часов назад, однако подозреваемый до сих пор не пойман.

В связи с инцидентом полицейские также разыскивают белый Volkswagen Caddy с иностранными номерами, однако неизвестно, может ли на нём скрываться непосредственно исполнитель преступления.

#UPDATE: Police in Schaffhausen, #Switzerland say attack where man wielding chainsaw injures 5 "not a terrorist act" (@AP) #LiveDeskpic.twitter.com/wsJXRcH1Yf