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На Бутаковке утонула шестилетняя девочка

24 июля 2017, 19:21

Тело извлекли из воды 22 июля.

В Алматы на Бутаковке в речке Малая Алматинка утонула девочка 2011 года рождения. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Согласно информации, 22 июля, около 16 ч., в Медеуском районе, в Бутаковском ущелье, р. Малая Алматинка силами ГУ "РОСО" КЧС (3 человека личного состава и 1 ед. техники) обнаружили и извлекли из воды тело девочки К., 2011 г.р.

Тело передали в ДВД г. Алматы


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