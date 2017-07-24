Валдис Пельш госпитализирован в Москве
Сейчас известный телеведущий находится в стационаре, ему назначен курс интенсивной терапии.
В одну из лучших столичных клиник был доставлен 50-летний известный телеведущий Валдис Пельш. Он почувствовал острую боль и обратился к медикам.
Ему назначен курс интенсивной терапии. Сейчас ведущий находится в стационаре и его состояние оценивается как удовлетворительное.
Стоит отметить, что Валдис Пельш получил наибольшую известность как ведущий телепередач "Угадай мелодию" и "Розыгрыш".
Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов
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