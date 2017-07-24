Валдис Пельш госпитализирован в Москве

Сейчас известный телеведущий находится в стационаре, ему назначен курс интенсивной терапии.

В одну из лучших столичных клиник был доставлен 50-летний известный телеведущий Валдис Пельш. Он почувствовал острую боль и обратился к медикам.

Ему назначен курс интенсивной терапии. Сейчас ведущий находится в стационаре и его состояние оценивается как удовлетворительное.

Стоит отметить, что Валдис Пельш получил наибольшую известность как ведущий телепередач "Угадай мелодию" и "Розыгрыш".

Фото: ©РИА Новости/Евгений Биятов