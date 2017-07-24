Верховный суд признал действия таможенников незаконными

Верховный суд признал действия таможенников незаконными и отменил решение первых двух судебных инстанций. Об этом на расширенном заседании судей Верховного суда рассказал председатель судебной коллегии по гражданским делам Елис Абдыкадыров, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, с созданием ЕАЭС и вступлением Казахстана в ВТО таможенные споры приобретают особенную актуальность.

«Законодательство в сфере таможенного дела носит многоуровневый характер, сочетающего норм международного и национального законодательства, что также вызывает сложности в право примирительной практике. Так местными судами не дана надлежащая оценка доказательства ТОО «The Procter & Gamble Company, P&G» по таможенному сбору относительно ставки ввозной таможенной пошлины».

«Таможенный орган не обосновано переквалифицировал указанному товариществу код товара на другой с более высокой ставкой ввозной пошлины и выставил уведомление о погашении задолженности. Верховным судом действия таможенного органа признаны незаконными» - сказал Абдыкадыров.

Татьяна Ковалева, Астана