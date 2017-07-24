Строительные работы на мусульманском кладбище Омска прекращены

Консул РК в Омске Эльдар Кунаев сообщил, что по итогам переговоров с мэрией Омска строительство на мусульманском кладбище прекращено.

В Консульство РК в Омске поступил официальный ответ мэрии города по ситуации со строительными работами на мусульманском кладбище, передает Zakon.kz.

Консул РК в Омске Эльдар Кунаев сообщил, что по итогам переговоров с мэрией Омска строительство на мусульманском кладбище прекращено. По данным мэрии, запрет носит официальный характер.

На данный момент консульство совместно с руководством мэрии решает вопрос восстановительных мероприятий. Стоит отметить, ситуация находится на особом контроле официальных ведомств России и Казахстана.

Напомним, пользователь Facebook Максим Споткай опубликовал на своей странице видеозапись, которую ему из Омска прислали друзья. Автор утверждал, что на видео строители копают землю на территории мусульманского кладбища рядом с микрорайоном «Кристалл».

Руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков прокомментировал видео: «Обратил внимание на видеозапись одного из пользователей ФБ Максим Споткай, на которой запечатлен якобы момент строительных работ на территории «казахского кладбища» в Омске.

Усилиями нашего консула в Омске удалось выяснить, что предположения автора поста к видеозаписи не совсем верны.

Около часа назад руководство Департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска сообщило, что никаких разрешений на строительство на территории кладбищ и захоронений никто не давал, и никаких строительных работ в указанном районе не ведется.

По информации ведомства, по краю позднего мусульманского захоронения проводилась укладка канализационных сетей, для чего была задействована строительная техника.

Консульство Казахстана в Омске направило официальный запрос в адрес исполняющего обязанности мэра города Омска Сергея Петровича Фролова с просьбой дать официальное разъяснение по данной ситуации.

Насколько мне известно, в настоящее время все работы в указанном районе приостановлены», - написал представитель МИД РК.