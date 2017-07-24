При получении взятки в Шымкенте задержаны сотрудник прокуратуры и полицейский

Сотрудникам органов давали два миллиона тенге за непривлечение к ответственности за неуплату налогов.

В Шымкенте при получении взятки задержаны сотрудник прокуратуры и полицейский. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

«Департаментом внутренних расследований Генеральной прокуратуры совместно с Национальным бюро по противодействию коррупции РК по заявлению предпринимателя А. в городе Шымкенте при получении взятки в сумме 2 млн. тенге за непривлечение к ответственности руководство ТОО по факту уклонения от уплаты налогов задержаны с поличным сотрудник прокуратуры Южно-Казахстанской области и следователь Абайского РОВД», - отмечается в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследовании по признакам преступления предусмотренного ч.3 ст.366 УК РК (получение взятки группой лиц). Задержанный сотрудник прокуратуры водворен в ИВС городе Шымкенте.