Двое работников суда ВКО погибли, спасая людей от отравления газом

Четыре человека погибли в Восточно-Казахстанской области от отравления неизвестным газом. Двое из них являлись сотрудниками суда ВКО, передает BNews.kz.

21 июля в с.Уржар Восточно-Казахстанской области тремя работниками ТОО «Казсельбурводстрой» проводились работы по обслуживанию водопроводной трассы.

Двое из них, спустившись в колодец, потеряли сознание в результате отравления собравшимся в колодце неизвестным газом. Третий работник, начав спускаться в колодец для оказания помощи, также почувствовал недомогание и, теряя сознание, стал кричать и звать на помощь, информирует пресс-служба Восточно-Казахстанского областного суда.

Услышали крики о помощи, проезжавшие мимо в этот момент работники Урджарского районного суда Бакытжан Кайназаров и Бекзат Курумбаев. Б.Курумбаев первым подбежал к кричащему, вытащил его и тут же спустился в колодец для оказания помощи остальным людям. Однако, под воздействием газа он потерял сознание. Б.Кайназаров, спустившись в колодец, тоже потерял сознание. В результате, не приходя в сознание, до приезда скорой медицинской помощи, погибли спустившиеся в колодец четыре человека. В их числе Кайназаров Бакытжан Керимжанович 1989 г.р. и Курумбаев Бекзат Хамитович, 1983 г.р., работавшие водителем и рабочим в Урджарском районном суде.

Фото: sud.gov.kz