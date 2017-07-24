«Манчестер Сити» потратил рекордную сумму на покупку защитника

Англичане заплатили за игрока 57,5 миллиона евро, что является рекордной суммой для трансферов защитников.

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» приобрел у «Монако» французского защитника Бенжамена Менди. Об этом сообщается на официальном сайте горожан, передает Лента.ру.

Как уточняет L'Equipe, англичане заплатили за игрока 57,5 миллиона евро, что является рекордной суммой для трансферов защитников. Менди заключил с «Сити» пятилетний контракт, финансовые подробности соглашения не раскрываются. За новый клуб француз будет выступать в футболке с номером 22.

По стоимости трансфера для защитника Менди опередил ранее перешедших в «Манчестер Сити» англичан Джона Стоунза (55,6 миллиона евро) и Кайла Уокера (51 миллион).

В сезоне-2016/2017 Менди провел 37 матчей за «Монако», в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Вместе с командой он дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

Фото: Panoramic / ZUMA Press / Globallookpress.com