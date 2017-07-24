В Сети появилось видео допроса педофила из Сатпаева

Подозреваемый, прислонившись к стене, невнятно рассказывает, как он встретил девочку и предложил купить ей конфеты и напиток.

В Facebook пользователь Гулден Жандильдинова опубликовала видео допроса педофила из Стапаева, который обманным путем заманил к себе в квартиру пятилетнюю девочку, передает ИА «NewTimes.kz».

На кадрах видно, как стражи порядка допрашивают задержанного мужчину. Подозреваемый, прислонившись к стене, невнятно рассказывает, как он встретил девочку и предложил купить ей конфеты и напиток.

«Потом я предложил ей покушать купленное дома, она согласилась и пошла со мной», — говорит задержанный.

За кадром слышны разозленные голоса полицейских, которые называют мужчину педофилом. Следом один из присутствующих валит его на пол и, по всей видимости, бьет его.

Мнение пользователей Сети разделилось. Если одни поддержали действия стражей порядка, то другие посчитали, что самосуд — недопустим.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Сатпаеве задержан 50-летний мужчина, который обманным путем заманил пятилетнего ребенка к себе в квартиру и совершил насильственные действия сексуального характера. По этому факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, назначена медицинская экспертиза.