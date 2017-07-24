Linkin Park опубликовала первое официальное сообщение после гибели Честера

Группа признаётся, что Честер Беннингтон был их вдохновителем и являлся настоящим подарком для них.

На официальном сайте американской рок-группы Linkin Park появилось первое сообщение после смерти фронтмена группы Честера Беннингтона.

— Дорогой Честер. Наши сердца разбиты. Ударные волны горя и отрицания всё ещё распространяются по нашей семье, когда мы осознаём, что произошло, — говорится на сайте группы. — Ты затронул столько жизней, быть может, даже больше, чем ты понимал.

Участники группы пишут, что в последние несколько дней они увидели и ощутили колоссальную поддержку и любовь со стороны поклонников со всего мира.

— Талинда (вдова певца. — Прим. ред.) и семья очень ценят это и хотят, чтобы мир знал: ты лучший муж, сын и отец. Семья никогда больше не будет целой без тебя, — говорится в сообщении. — Твоё отсутствие оставляет пустоту, которая никогда не сможет быть заполнена. Неистового, забавного, амбициозного, доброго, щедрого голоса больше нет в нашей комнате. Мы пытаемся напомнить себе, что демоны, которые забрали тебя от нас, всегда были частью этой сделки. В конце концов, именно так ты пел о тех демонах, которые заставляли всех влюбляться в первую очередь в тебя. Ты бесстрашно выставлял их напоказ и при этом собрал нас всех вместе и научил нас быть более человечными. У тебя было самое большое сердце.

Опустошённые утратой Беннингтона участники группы признаются: они и сами не знают, что ждёт их в будущем, однако они точно уверены, что именно он — Честер Беннингтон — смог улучшить жизнь каждого из них.

— Спасибо за этот подарок. Мы любим тебя и очень скучаем по тебе, — отмечают участники Linkin Park.

Напомним, что фронтмен всемирно известной американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон был обнаружен повесившимся в своём собственном доме в штате Калифорния. По данным полицейских, прибывших на место гибели музыканта, он покончил жизнь самоубийством. Никаких предсмертных записок Беннингтон не оставил.

Фото: © REUTERS/Edgard Garrido