Аким Акмолинской области дал ряд поручений для разрешения проблем жителей микрорайона «Бирлик»

Сегодня аким области посетил ряд строящихся объектов города Кокшетау. В ходе поездки М.Мурзалин посетил строящуюся в микрорайоне «Сарыарка» типовую школу на 900 мест с государственным языком обучения. Сейчас здесь работа идет полным ходом. Как отметили строители, на данном этапе к зданию проведены инженерно-коммуникационные сети, построено два этажа, ведется устройство внутренних инженерных сетей. Аким области, ознакомившись с ходом работ, обратил внимание на качество и сроки их выполнения, а также поручил при строительстве школы использовать стройматериалы и оборудование производителей Акмолинской области. Добавим, строительство школы завершится в 3 квартале 2018 года.

В микрорайоне «Васильковский» М. Мурзалин ознакомился с ходом капитального ремонта дворовых территорий. На сегодняшний день здесь выполнены работы по укладке асфальтобетонного покрытия, тротуаров, установлено освещение. По словам акима города Е.Маржикпаева, в этом году в микрорайоне «Васильковский» полностью будут завершены работы по реконструкции дворовых территорий, а в микрорайонах «Центральный» и «Юбилейный» ремонт дворов продолжится. «В этом году почти в 3 раза увеличилось финансирование для проведения капитального ремонта дворовых территорий. Так, если в 2016 году мы отремонтировали всего 14 дворов, то в этом году планируем реконструировать еще 62 двора», - пояснил Е.Маржикпаев.





В этот же день аким области посетил производственное предприятие «ENKI», которое в настоящее время работает на полную проектную мощность и изготавливает более 40 видов керамических кирпичей.

Кроме того, М.Мурзалин проинспектировал готовность областного центра к отопительному сезону. По словам директора РК- 2 С. Жукова, работа на котельных и на теплотрассах ведется по плану.

В этот же день аким области внепланово посетил микрорайон «Бирлик», где, проехав по дорогам поселка, дал ряд поручений Е. Маржикпаеву для разрешения жалоб жителей по ремонту дорог, освещению улиц и восстановлению автобусного движения.

Напомним, СМИ неоднократно отражали проблемы жителей данного микрорайона, которые сегодня на месте были изучены акимом области.

Кроме того, здесь же М.Мурзалину показали земельные участки, подготовленные для распределения очередникам в рамках программы «Нұрлы жер». Как рассказал Е. Маржикпаев, до конца года акиматом города будут распределены 168 земельных участков, а также ведутся работы по подготовке ПСД еще на 3000 земельных участков.



