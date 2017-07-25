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В США водителю фургона, в котором нашли тела мигрантов, грозит смертная казнь

25 июля 2017, 00:00

Накануне в прицепе автомобиля в Техасе полицейские обнаружили восемь погибших мигрантов. Всего в автомобиле находилось 38 человек, двое из них скончались позже в больнице.

По данным Associated Press, 60-летнему водителю фургона Джеймсу Брэдли предъявлены обвинения в гибели десяти человек. За это мужчине может грозить высшая мера наказания — смертная казнь.

Ранее сообщалось, что в полицию обратился сотрудник магазина, рядом с которым Брэдли припарковал грузовик.

Известно, что в городе Сан-Антонио, где произошёл инцидент, стоит страшная жара (воздух прогревается почти до +40 градусов). Мигранты находились в закрытом фургоне без воды. У них также не было доступа к свежему воздуху.


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