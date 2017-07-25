Юный казахстанский математик завоевал золотую медаль в Бразилии
25 июля 2017, 06:33
В олимпиаде участвовали около 600 ребят из 100 стран мира.
С победой в Международной математической олимпиаде IMO вернулся из Бразилии павлодарский одиннадцатиклассник Амир Мохаммед-Али, передает pavlodarnews.kz.
58-я по счету IMO проходила в Рио-де-Жанейро с 12 по 23 июля. В олимпиаде участвовали около 600 ребят из 100 стран мира. Как сообщили в Республиканском учебно-методическом центре дополнительного образования «Ертiс дарыны», Казахстан на мировом уровне представили шесть учащихся сборной команды по математике.
По итогам олимпиады сборная команда страны завоевала четыре медали: одну золотую, две серебряные, одну бронзовую и одну почетную грамоту. Золотой медалью копилку нашей страны в очередной раз пополнил трехкратный победитель республиканской предметной олимпиады, обладатель золотой медали 57-ой Международной математической олимпиады (IMO-2016, г.Гонконг, Китай), XIII Международной Жаутыковской олимпиады, серебряный призер XVI Международной математической олимпиады «Шелковый путь» Мохаммед-Али Амир.
Подготовил чемпиона педагог Арыстан Текенов.
Фото: pavlodarnews.kz
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