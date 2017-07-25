СМИ назвали нового претендента на пост главного тренера «Кайрата»

Испанский специалист Карлос Алос Феррер сегодня может возглавить алматинский «Кайрат».

42-летний испанский специалист Карлос Алос Феррер может возглавить алматинский «Кайрат», сообщает корреспондент KazFootball.kz





Испанский специалист Карлос Алос Феррер сегодня может возглавить алматинский «Кайрат». Ранее данный специалист возглавлял юношескую сборную Казахстана (U-17) и входил в тренерский совет ФФК.





Напомним, что после вылета из Лиги Европы, алматинский «Кайрат» покинул грузинский специалист Кахабер Цхададзе. На сегодняшний день исполняющим обязанности главного тренера является Сергей Лобадовский.



