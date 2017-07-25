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Американская компания вживит своим сотрудникам микрочипы

25 июля 2017, 07:39

Микросхемы, которые стоят по 300 тысяч долларов, будут вживляться бесплатно.

Компания Three Square Market, которая находится в штате Висконсин, введет 50 членам персонала микрочипы под кожу, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что такие меры направлены на то, чтобы упростить доступ людей к электронному оборудованию фирмы. В частности, микрочипы позволят подключаться к компьютерам и пользоваться офисной техникой.

Микросхемы, которые стоят по 300 тысяч долларов, будут вживляться бесплатно.

Телеканал подчеркивает, что все участники проекта добровольно согласились на проведение такой операции.

Фото: Fotolia / taa22

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