Американская компания вживит своим сотрудникам микрочипы
25 июля 2017, 07:39
Микросхемы, которые стоят по 300 тысяч долларов, будут вживляться бесплатно.
Компания Three Square Market, которая находится в штате Висконсин, введет 50 членам персонала микрочипы под кожу, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что такие меры направлены на то, чтобы упростить доступ людей к электронному оборудованию фирмы. В частности, микрочипы позволят подключаться к компьютерам и пользоваться офисной техникой.
Микросхемы, которые стоят по 300 тысяч долларов, будут вживляться бесплатно.
Телеканал подчеркивает, что все участники проекта добровольно согласились на проведение такой операции.
Фото: Fotolia / taa22
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