Американская компания вживит своим сотрудникам микрочипы

Отмечается, что такие меры направлены на то, чтобы упростить доступ людей к электронному оборудованию фирмы. В частности, микрочипы позволят подключаться к компьютерам и пользоваться офисной техникой.





Микросхемы, которые стоят по 300 тысяч долларов, будут вживляться бесплатно.





Телеканал подчеркивает, что все участники проекта добровольно согласились на проведение такой операции.



