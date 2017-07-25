Приезжий украл в Москве 50 миллиардов бесполезных зимбабвийских долларов
25 июля 2017, 08:12
Также украл тысячу азербайджанских манат и 100 долларов США.
Приезжий из Абхазии украл из квартиры пенсионерки на юге столицы деньги и ювелирные изделия, сообщает Лента.ру.
51-летний безработный похитил около 50 миллиардов зимбабвийских долларов, которые не представляют какой-либо ценности, тысячу азербайджанских манат и 100 долларов США.
Подозреваемого, не имеющего постоянного места жительства в Москве, задержали неподалеку от места преступления. Он рассказал, что забрал драгоценности и наличные из квартиры на улице Криворожская.
Хозяйка квартиры, 68-летняя женщина, пояснила, что к ней домой через окно на кухне проник неизвестный. По ее оценке, стоимость похищенных ювелирных изделий — 137 тысяч рублей.
«Общий ущерб составил около 180 тысяч рублей», — добавил источник, подчеркнув, что в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже.
Фото: Philimon Bulawayo / Reuters
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