Приезжий украл в Москве 50 миллиардов бесполезных зимбабвийских долларов

51-летний безработный похитил около 50 миллиардов зимбабвийских долларов, которые не представляют какой-либо ценности, тысячу азербайджанских манат и 100 долларов США.

Подозреваемого, не имеющего постоянного места жительства в Москве, задержали неподалеку от места преступления. Он рассказал, что забрал драгоценности и наличные из квартиры на улице Криворожская.





Хозяйка квартиры, 68-летняя женщина, пояснила, что к ней домой через окно на кухне проник неизвестный. По ее оценке, стоимость похищенных ювелирных изделий — 137 тысяч рублей.



