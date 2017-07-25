Россиянину удалили опухоль весом 37 килограммов

"Мы удалили злокачественное новообразование и правый фланг ободочной кишки, так как ее сосуды были вовлечены в опухоль. Из-за огромного веса и размера новообразования у пациента фактически изменилась анатомия брюшной полости – правая почка была оттеснена в правое поддиафрагмальное пространство, тонкий кишечник оказался в левом поддиафрагмальном пространстве", — пояснил оперирующий хирург и руководитель института, профессор Олег Кит.

Он добавил, что после того, как пациенту вернули на место органы, к операции подключился пластический хирург, который "иссёк избыток передней брюшной стенки и провёл коррекцию".

В ведомстве рассказали, что пациенту было показано только хирургическое лечение, которое он благополучно перенес. Сейчас мужчина выписан домой.



