Россиянину удалили опухоль весом 37 килограммов
25 июля 2017, 08:22
По информации института, увеличение живота в объеме пациент заметил три года назад, но не стал обращаться к врачу.
Специалисты Ростовского научно-исследовательского онкологического института (РНИОИ) во время трёхчасовой операции удалили местному жителю злокачественную забрюшинную опухоль весом 37 килограммов, сообщает РИА Новости.
По информации института, увеличение живота в объеме пациент заметил три года назад, но не стал обращаться к врачу. За это время новообразование достигло размеров в 60х60 сантиметров, а вес больного вырос на треть. Отмечается, что пациент чувствовал себя нормально, однако новообразование мешало ему лежать на спине. Спустя три года мужчина обратился к врачу, который и диагностировал "забрюшинную опухоль".
"Мы удалили злокачественное новообразование и правый фланг ободочной кишки, так как ее сосуды были вовлечены в опухоль. Из-за огромного веса и размера новообразования у пациента фактически изменилась анатомия брюшной полости – правая почка была оттеснена в правое поддиафрагмальное пространство, тонкий кишечник оказался в левом поддиафрагмальном пространстве", — пояснил оперирующий хирург и руководитель института, профессор Олег Кит.
Он добавил, что после того, как пациенту вернули на место органы, к операции подключился пластический хирург, который "иссёк избыток передней брюшной стенки и провёл коррекцию".
В ведомстве рассказали, что пациенту было показано только хирургическое лечение, которое он благополучно перенес. Сейчас мужчина выписан домой.
Фото: пресс-служба Ростовского научно-исследовательского онкологического института
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