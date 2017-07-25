Налоговые инспекторы Алматы разыскивают недобросовестных арендодателей
25 июля 2017, 08:55
Проверяющие намерены обойти каждый дом.
Налоговые инспекторы Алматы разыскивают недобросовестных арендодателей, а точнее владельцев квартир, которые сдают собственное жильё, но не отчитываются о доходах. За месяц фискалы совместно с участковыми должны обойти все дома, выявить "теневиков" и оштрафовать, сообщает ТК"Алматы".
Самое популярное место среди арендодателей в Алматы - это пересечение улиц Кунаева и Макатаева.
«В налоговой стоишь, это очень хорошо. Не знаю почему молодежь убегают от этого. Пенсия накопительная идет, в любое время проверка, когда идет, пожалуйста, покажешь и спокойно сидишь», - рассказала риэлтор Нурсиля Кабасова.
Впрочем, налоговики на проверке этого популярного среди квартиросъемщиков места не остановились. Они вместе с участковым решили обойти частные дома микрорайона Думан. К слову, многие жители здесь на аренде построили настоящие бизнес империи. На одном участке выстроили своеобразные бараки. Где проживают, как минимум по 5 семей. Вот только открывать двери, отчитаться о своих доходах налоговикам, бизнесмены не захотели.
А некоторые факт сдачи квартир подтвердили, только сослались на отсутствие хозяина, который все нужные документы забрал с собой.
Поверив на слово, налоговики ушли, но обещали вернуться. Ведь впереди целый месяц отработки по нелегальным квартиросъемщикам. И за это время проверяющие намерены обойти каждый дом. Наведываться будут не только днем, но и поздним вечером.
«Разъяснили налогоплательщикам о необходимости регистрации в налоговых органах и уплаты налогов. На сегодняшний день процедура регистрации максимально упрощена. Физические лица для регистрации обращаются в центры обслуживания населения или могут подавать заявки онлайн. Ставка налогов составляет всего 2 процента», - сообщил заместитель руководителя УГД по Медеускому району Куаныш Туменбаев.
Тех арендодателей, которые продолжат скрываться и вести свой теневой бизнес без регистрации, накажут штрафом, превышающим 30 тысяч тенге. Повторное денежное наказание будет уже удвоено.
Фото: hilondonhi
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