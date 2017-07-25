В Днепропетровске расстреляли участников АТО

В украинском Днепропетровске (переименован Верховной Радой в Днепр) вечером в понедельник, 24 июля, группа неизвестных открыла огонь по людям на улице, два человека погибли, сообщает сообщает Lenta.ru





Издание «Днепроград» указывает, что погибшими оказались украинские военнослужащие, принимавшие участие в конфликте на юго-востоке Украины. Одним из них оказался Алексей Вагнер, служивший в 20-м отдельном батальоне 93-ой мотопехотной бригады ВСУ, имя второго не называется. Еще четыре человека, включая сослуживца Вагнера, адвоката Эдмонда Саакяна, с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.





«Интерфакс--Украина» указывает, что причиной конфликта послужило отсутствие компромисса во время выяснения отношений.





Стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле. Позже один из нападавших на нем же приехал в одну из городских больниц, где и был задержан.



