В Днепропетровске расстреляли участников АТО
25 июля 2017, 09:10
Причиной конфликта послужило отсутствие компромисса во время выяснения отношений.
В украинском Днепропетровске (переименован Верховной Радой в Днепр) вечером в понедельник, 24 июля, группа неизвестных открыла огонь по людям на улице, два человека погибли, сообщает Lenta.ru.
Издание «Днепроград» указывает, что погибшими оказались украинские военнослужащие, принимавшие участие в конфликте на юго-востоке Украины. Одним из них оказался Алексей Вагнер, служивший в 20-м отдельном батальоне 93-ой мотопехотной бригады ВСУ, имя второго не называется. Еще четыре человека, включая сослуживца Вагнера, адвоката Эдмонда Саакяна, с огнестрельными ранениями доставлены в больницу.
«Интерфакс--Украина» указывает, что причиной конфликта послужило отсутствие компромисса во время выяснения отношений.
Стрелявшие скрылись с места происшествия на автомобиле. Позже один из нападавших на нем же приехал в одну из городских больниц, где и был задержан.
Фото: informator.dp.ua
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