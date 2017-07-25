В России автомобилистам предложили самим выбирать цифры и буквы на номерах , пишет газета " , пишет газета " Коммерсант ".





МВД РФ внесло в правительство соответствующий законопроект. Документ предлагает внести ряд изменений в правила регистрации транспортных средств.





Он разграничивает понятия "регистрационный знак" и "регистрационный номер". Автовладельцы смогут сами выбирать номер, однако в документе не уточняется, как именно это будет происходить. Порядок проведения процедуры определит правительство.





Кроме того, законопроект даст россиянам возможность получить номера на новый автомобиль непосредственно в автосалоне. Услуга будет платной, но предельные тарифы установит Федеральная антимонопольная служба.



