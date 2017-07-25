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В России автомобилистам предложили самим выбирать цифры и буквы на номерах

25 июля 2017, 09:19

Услуга будет платной, но предельные тарифы установит Федеральная антимонопольная служба.

В России автомобилистам предложили самим выбирать цифры и буквы на номерах, пишет газета "Коммерсант".

МВД РФ внесло в правительство соответствующий законопроект. Документ предлагает внести ряд изменений в правила регистрации транспортных средств.

Он разграничивает понятия "регистрационный знак" и "регистрационный номер". Автовладельцы смогут сами выбирать номер, однако в документе не уточняется, как именно это будет происходить. Порядок проведения процедуры определит правительство.

Кроме того, законопроект даст россиянам возможность получить номера на новый автомобиль непосредственно в автосалоне. Услуга будет платной, но предельные тарифы установит Федеральная антимонопольная служба.

Фото: РИА Новости

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