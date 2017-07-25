Назарбаев поздравил Ковинда с избранием на пост президента Индии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму поздравления Раму Натху Ковинду в связи с избранием на пост Президента Республики Индия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

«Я верю, мы вместе приложим все усилия для укрепления дружественных отношений и тесного сотрудничества во благо процветания наших народов. Желаю Вам здоровья и успехов на ответственной службе, а дружественному народу Индии мира и благополучия», - говорится в поздравительной телеграмме.

Напомним, 21 июля четырнадцатым по счету главой Республики Индия стал кандидат от правящей «Бхаратия Джаната парти» (BJP) Рам Натх Ковинд. За него отдали голоса 2390 членов коллегии выборщиков из пяти тысяч. Его соперница, Мира Кумар, получила 1844 голоса.