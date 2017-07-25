 
Новости за сегодня

Судья: Участие адвокатов как представителей в гражданских делах остается на низком уровне

 

Участие адвокатов в гражданском судопроизводстве сводится к формальному вступлению в процесс. Так считает председатель судебной коллегии по гражданским делам Елис Абдыкадыров, передает корреспондент Zakon.kz

По его словам, участие адвокатов в качестве представителей в гражданском судопроизводстве остается на низком уровне.

«Оказание квалифицированной юридической помощи адвокатов в большинстве сводится к формальному вступлению в процесс. На мой взгляд адвокатура должна активно выполнять свои профессиональные задачи в гражданском судопроизводстве», - сказал он во время расширенного заседания судей Верховного суда.

В то же время он отметил, что обязанность представлять интересы сторон лицам с высшим юридическим образованием позитивно повлияли на качество выносимых решений.

«Благодаря юридической грамотности представителей снизилось число возвращенных и оставленных без движений заявлений» - заключил судья.

 

Татьяна Ковалева

 

25 июля 2017, 09:40
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код