Судья: Участие адвокатов как представителей в гражданских делах остается на низком уровне

Участие адвокатов в гражданском судопроизводстве сводится к формальному вступлению в процесс. Так считает председатель судебной коллегии по гражданским делам Елис Абдыкадыров, передает корреспондент Zakon.kz

По его словам, участие адвокатов в качестве представителей в гражданском судопроизводстве остается на низком уровне.

«Оказание квалифицированной юридической помощи адвокатов в большинстве сводится к формальному вступлению в процесс. На мой взгляд адвокатура должна активно выполнять свои профессиональные задачи в гражданском судопроизводстве», - сказал он во время расширенного заседания судей Верховного суда.

В то же время он отметил, что обязанность представлять интересы сторон лицам с высшим юридическим образованием позитивно повлияли на качество выносимых решений.

«Благодаря юридической грамотности представителей снизилось число возвращенных и оставленных без движений заявлений» - заключил судья.

Татьяна Ковалева