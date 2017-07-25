СМИ: Джастин Бибер объяснил неожиданное завершение своего мирового турне усталостью
25 июля 2017, 09:55
Певец пояснил, что провел в турне два года и хочет отдохнуть.
Канадский певец Джастин Бибер прервал мировое турне и отказался от проведения 14 концертов из-за усталости, сообщает ТАСС.
На странице портала TMZ появилось видео, на котором певец запечатлен прогуливающимся по городу Санта-Моника (штат Калифорния). Бибер пояснил, что провел в турне два года и теперь хочет отдохнуть. Он также извинился перед поклонниками и попросил их не чувствовать себя "разочарованными и преданными".
Ранее сообщалось о том, что концерты, запланированные до 10 октября в США и странах Азии, будут отменены "в силу непредвиденных обстоятельств"
Очередной мировой тур Джастина Бибера под названием Purpose начался в марте 2016 года. Певец дал более 150 шоу в Европе, Африке, Южной Америке и Азии.
Бибер является обладателем премии "Грэмми", а также автором таких хитов, как One Time, Baby и Believe.
Фото: Europa Plus TV
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