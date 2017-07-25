Биртанов: Если выделять больше денег на здравоохранение из бюджета, то придется забирать их у школ или у полиции

Министр здравоохранения Елжан Биртанов считает внедрение обязательного социального медицинского страхования необходимостью для дальнейшего развития системы здравоохранения в РК, а экономист Рахим Ошакбаев называет страховые взносы «новым налогом», передает корреспондент Zakon.kz.

В ходе дебатов на телеканале «Хабар» оппоненты высказали о целесообразности введения системы ОСМС в Казахстане.

«Это новый налог. Под видом прогрессивной реформы, вы пытаетесь собрать с миллионов казахстанцев по 1,5 тысячи тенге в месяц в так называемый фонд обязательного медстрахования. Вы называете его страховым фондом, но с точки зрения экономики, на самом деле это не страховой фонд», - сказал Р. Ошакбаев.

По его словам, он внимательно изучил расчетную модель по ОСМС, которую Минздрав представил в Правительство, когда обосновывал свою реформу.

«Вы гордо ее почему-то именуете «актуарной». На самом деле там нет ни одного актуарного расчета. И те взносы, которые вы собираете, на самом деле не носят никаких признаков страхового платежа. Они никак не зависят ни от нашего возраста, ни от нашего здоровья, они не зависят от вероятности заболеть и тому подобное. Поэтому это просто платеж. Налог. Поэтому, господин, министр, я призываю вас признаться, что это налог», - указал эксперт.

При этом он в саркастической форме поздравил Биртанов с тем, что тот «является автором самой масштабной реформы со времен независимости Казахстана».

«Потому что вы новым налогом затрагиваете 7,7 миллионов казахстанцев. Это не только работники, за которых платят работодатели. Это не только индивидуальные предприниматели. Это наиболее социально уязвимы- категории населения. Вы тем не менее настаиваете на том, что они должны платить эти 1,5 тенге. Вы всегда подчеркиваете, что это ничтожная сумма. Я рад за вас, но если вы посмотрите доходы на селе - они очень маленькие. Скорее всего, для большинства плательщиков этого нового налога - эта сумма будет неподъемной», - считает экономист.

В свою очередь Елжан Биртанов акцентировал внимание на праве казахстанцев иметь лучшее здравоохранение.

«Я считаю, что сегодня каждый казахстанец хочет и имеет право на лучшее здравоохранение. Здравоохранение лучшее, по международным стандартам - это, в первую очередь вопросы качества медицинской помощи и доступности. В настоящее время в системе здравоохранения Казахстана, несмотря на определенные достижения и в принципе медикодемогрфические показатели, которые подтверждает Всемирная организация здравоохранения, улучшаются, вместе с тем есть очень серьезные проблемы. Прежде всего, это вопросы качества медуслуг, на которые наши граждане постоянно жалуются», - пояснил глава ведомства.

Он подчеркнул, что самые частые жалобы также поступают на отсутствие доступа к хорошим специалистам, которые находятся в частных клинках.

«Нет часто специалистов в поликлиниках. Очень часто к ним приходится стоять в очередях. А те специалисты, которые нам нравятся - с высокой квалификацией, они уходят в частный сектор, но частный сектор - это очень дорого. Кроме этого, есть масса проблем, связанная с неэффективным использованием денежных средств, которые в системе бюджетного здравоохранения сегодня выделяются. Поэтому надо посмотреть, собственно, сколько стоит хорошее здравоохранение, если мы его хотим. Сколько стоит европейская медицина. Приведу пример, сегодня в Казахстане совокупные расходы в государстве, и наши с вами, бизнеса и личные расходы составляют порядка 250 долларов на человека в год, тогда как в странах ОЭСР эта сумма составляет порядка 3,5 тысяч долларов в год», - аргументировал министр.

Это, по его данным, больше в 10 раз.

«В развитых странах на здравоохранение выделяется более чем в 10 раз больше денег. При этом мы хотим иметь такое же европейское качество. Поэтому наше глубокое убеждение, что в первую очередь, если мы говорим о будущем, а в будущем мы видим изменение демографии, у нас идет старение населения, увеличение доли количества детского населения, характер болезней меняется, поэтому однозначно мы должны думать о том, где взять больше денег и в первую очередь система ОСМС - она направлена на обеспечение финансовой устойчивости. Нам нужно собирать больше денег на здравоохранение, если мы хотим чтобы оно развивалось», - пояснил Е. Биртанов.

«Вы как экономист должны знать, что деньги в экономике считают не в номинальном выражении, а в отношении к ВВП. Вы предлагаете государству тратить больше денег на здравоохранение. Если мы хотим больше тратить, то нам придется забирать у школ или у полиции, у министерства обороны. Это нереально, поэтому нужны новые источники денег. Поэтому многие страны пришли к тому, чтобы обеспечить рост здравоохранения нужна солидарная ответственность бизнеса и населения. Германия, которая первая начала этот взнос, начала собирать его между Первой и Второй мировой войной, когда в разрухе находились. Страны Восточной Европы начали реформу в 1990-х. Сегодня в той же Польше 40% налоговая нагрузка, из них 9% идет на фонд медстрахования. Считаю, что это нормальная практика, это солидарная ответственность. Это будущее, чтобы собрать достаточно денег», - заключил глава ведомства.

Ксения Давыдова