Биртанов: Средняя заработная плата врачей в системе ОСМС будет расти

Средняя заработная плата врачей в системе Обязательного медицинского страхования будет расти. Такой прогноз на будущее дал министр здравоохранения Елжан Биртанов во время дебатов на телеканале «Хабар» с экономистом Рахимом Ошакбаевым, передает корреспондент Zakon.kz.

Экономист поднял вопрос заработков врачей на основе интервью министра средствам массовой информации, где говорилось об оплате труда врачей в районе 300 000 тенге. Министр в свою очередь, от слов своих не отказался, сказав, что многие востребованные врачи уже сейчас получают такие зарплаты. Добавив при этом, что ОСМС простимулирует медицинские учреждения работать лучше, качественней, а значит пользоваться спросом и как следствие зарабатывать больше.

«В частных клиниках, крупных государственных центрах, где оказываются высокотехнологичные услуги, там, где есть оценка труда соответствующая, есть конкуренция между поставщиками. Где люди приходят, выбирают эти клиники и платят, там высокие доходы. Система медицинского страхования стимулирует и развивает конкуренцию между клинками вне зависимости от формы собственности, и там, где клиники хорошо работают у них, появится возможность и далее повышать заработную плату», - сказал он.

«И у нас есть государственные клиники, где врачи получают порядка 1 млн. тенге. Поэтому этот вопрос уже решен», - добавил министр.

Он также отметил, что речь в интервью не шла о том, что средняя заработная плата врачей будет составлять порядка 300 000 тенге, а о том, что она в принципе будет повышаться.

«Я никогда не говорил, что она в среднем завтра будет 1000 долларов. Средняя заработная плата будет повышаться в связи с тем, что увеличатся доходы клиник, поскольку система медстрахования стимулирует любого гражданина выбрать лучшую клинику именно на основе качества, и он туда пойдет, и за ним пойдут его деньги, поскольку он застрахован, и тем самым лучшие клиники смогут повысить свои доходы и свободно повышать заработную плату своим врачам».

«Мы дадим гражданам возможность ходить выбирать частные клиники, но платить не из кармана, а за счет ФОМС, это также простимулирует уровень заработных плат наших врачей», - заключил он.

Татьяна Ковалева