Полученные знания и опыт наших выпускников определяет их востребованность - КМУ «ВШОЗ»

Приоритетом мы ставим подготовку конкурентоспособных специалистов, владеющих технологиями управления, обеспечивающими формирование здоровой нации в условиях внедрения в стране ОСМС.

В Казахстанском медицинском университете «ВШОЗ» (КМУ «ВШОЗ») с 10 по 28 июля 2017 г. начат прием документов для поступления в магистратуру по специальностям «Медицина»,«Общественное здравоохранение»: профильное направление (1 год обучения); программы МВА (1,5 года обучения); научно-педагогическое направление (2 года обучения). О том, как поступить в магистратуру, какие нужны документы для этого, и почему поступать нужно именно в «ВШОЗ» в интервью Zakon.kz рассказала ректор вуза, доктор медицинских наук Гульнара Токмурзиева .





- Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» имеет колоссальный опыт в подготовке специалистов общественного здравоохранения. Какие приоритеты вы ставите?





- Мы были организованы в 1997 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Республики Казахстан. И вот уже на протяжении 20 лет на рынке казахстанского образования занимаем лидирующие позиции в подготовке специалистов общественного здравоохранения, менеджеров, научно-педагогических кадров в рамках послевузовского образования. Это магистратура по специальностям «Медицина», «Общественное здравоохранение» и PhD докторантура «Общественное здравоохранение».

Ключевыми приоритетом мы ставим подготовку конкурентоспособных специалистов, владеющих современными технологиями управления, обеспечивающими формирование здоровой нации в условиях внедрения в стране обязательного социального медицинского страхования.





- После завершения обучения ваших специалистов насколько они востребованы?





С начала обучения в нашем вузе для каждого выстраивается индивидуальная профессиональная траектория формирования и развития карьерного роста. Полученные знания и практический опыт наших выпускников определяют их востребованность. Сегодня это лидеры в реализации программ охраны здоровья населения - ведущие специалисты научно-исследовательских институтов, преподаватели вузов, топ-менеджеры в системе здравоохранения республики.





- И наконец, зачем вообще нужно поступать в магистратуру и почему именно в вашу?

Для подготовки специалистов новой формации необходимые глубокие знания и специальные навыки. Быть востребованным и конкурентоспособным на сегодняшний день – ключевой фактор в формировании лидера. Уровни послевузовского образования обеспечивают развитие новых компетенций специалиста.





Преимущества обучения в КМУ «ВШОЗ»: - профессорско-преподавательский состав - ведущие отечественные и зарубежные эксперты в области здравоохранения по итогам аттестации Министерства здравоохранения признаны лучшими среди всех медицинских вузов; - образовательные программы с компонентом дистанционного обучения; - постоянно действующие программы профессионального английского языка; - 31 клиническая база, 40 практических баз для выполнения магистерских и докторских диссертаций; - образовательные гранты; - стажировки в ведущих зарубежных клиниках и в вузах-партнерах; - проведение научных исследований в партнерстве с Всемирной организацией здравоохранения и ведущими европейскими исследовательскими центрами





Почему именно мы?

Партнерство КМУ «ВШОЗ» с ведущими международными ассоциациями, как ASPHER (Ассоциация школ общественного здравоохранения в Европейском регионе), EUPHA (Европейская ассоциация специалистов общественного здравоохранения), IUHPE (Международный Союз по укреплению здоровья и санитарному просвещению), ORPHEUS (Международный союз по докторским программам), APACPH (Азиатско-Тихоокеанский академический консорциум по общественному здравоохранению) позволило внедрить лучшие международные практики в образовательный процесс.

У нас преподают ведущие эксперты Италии, Литвы, Германии, Японии, Израиля, Кореи.

Мы один из первых вузов в системе здравоохранения в этом году пригласили к управлению в качестве проректора по международному развитию доктора медицинских наук, профессора, экс-Министра здравоохранения Литвы Ю.Галдикаса. Это даст новый импульс в дальнейшем позиционировании нашего вуза и конкурентоспособности предоставляемых образовательных программ.





- Как работает приемная комиссия, какие документы? Какие льготы есть для поступающих (отдельных групп)? Какой требуемый уровень знаний должен быть у будущего магистранта?





До 28.07.2017 г. проводится прием документов для поступления в магистратуру по специальностям «Медицина», «Общественное здравоохранение» и PhD докторантуру по специальности «Общественное здравоохранение».





Для поступления в магистратуру по специальности «Медицина» необходимо базовое высшее медицинское образование.





В магистратуре «Общественное здравоохранение» могут обучаться не только специалисты с высшим медицинским образованием, но и с уровнями бакалавриатав области юриспруденции, экономики, менеджмента, государственного и местного управления.





Требуемый уровень образования для поступающих в PhDдокторантуру «Общественное здравоохранение» - магистратура по медицинским и фармацевтическим специальностям, экономики, менеджмента, мировой экономики, юриспруденции и резидентуры по всем специальностям.





Мы ждем вас по адресу г. Алматы, ул. Утепова 19а.

Позвоните и получите консультацию по всем интересующим Вас вопросам:

тел.: +7 701 299 85 29 (Ганбарова Илага Рамизовна);

+7 (727) 337 80 18 (вн. 103),

e-mail: pdo@ksph.kz, ksph@ksph.kz,





Нами оказывается социальная поддержка для одаренных поступающих и обучающихся: выделяются гранты КМУ «ВШОЗ» на обучение, имеется система скидок, предоставляются места в общежитии.



