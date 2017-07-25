Полученные знания и опыт наших выпускников определяет их востребованность - КМУ «ВШОЗ»
25 июля 2017, 10:00
Приоритетом мы ставим подготовку конкурентоспособных специалистов, владеющих технологиями управления, обеспечивающими формирование здоровой нации в условиях внедрения в стране ОСМС.
В Казахстанском медицинском университете «ВШОЗ» (КМУ «ВШОЗ») с 10 по 28 июля 2017 г. начат прием документов для поступления в магистратуру по специальностям «Медицина»,«Общественное здравоохранение»: профильное направление (1 год обучения); программы МВА (1,5 года обучения); научно-педагогическое направление (2 года обучения). О том, как поступить в магистратуру, какие нужны документы для этого, и почему поступать нужно именно в «ВШОЗ» в интервью Zakon.kz рассказала ректор вуза, доктор медицинских наук Гульнара Токмурзиева.
- Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» имеет колоссальный опыт в подготовке специалистов общественного здравоохранения. Какие приоритеты вы ставите?
- Мы были организованы в 1997 году по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Республики Казахстан. И вот уже на протяжении 20 лет на рынке казахстанского образования занимаем лидирующие позиции в подготовке специалистов общественного здравоохранения, менеджеров, научно-педагогических кадров в рамках послевузовского образования. Это магистратура по специальностям «Медицина», «Общественное здравоохранение» и PhD докторантура «Общественное здравоохранение».
Ключевыми приоритетом мы ставим подготовку конкурентоспособных специалистов, владеющих современными технологиями управления, обеспечивающими формирование здоровой нации в условиях внедрения в стране обязательного социального медицинского страхования.
- После завершения обучения ваших специалистов насколько они востребованы?
С начала обучения в нашем вузе для каждого выстраивается индивидуальная профессиональная траектория формирования и развития карьерного роста. Полученные знания и практический опыт наших выпускников определяют их востребованность. Сегодня это лидеры в реализации программ охраны здоровья населения - ведущие специалисты научно-исследовательских институтов, преподаватели вузов, топ-менеджеры в системе здравоохранения республики.
- И наконец, зачем вообще нужно поступать в магистратуру и почему именно в вашу?
Для подготовки специалистов новой формации необходимые глубокие знания и специальные навыки. Быть востребованным и конкурентоспособным на сегодняшний день – ключевой фактор в формировании лидера. Уровни послевузовского образования обеспечивают развитие новых компетенций специалиста.
Преимущества обучения в КМУ «ВШОЗ»:
- профессорско-преподавательский состав - ведущие отечественные и зарубежные эксперты в области здравоохранения по итогам аттестации Министерства здравоохранения признаны лучшими среди всех медицинских вузов;
- образовательные программы с компонентом дистанционного обучения;
- постоянно действующие программы профессионального английского языка;
- 31 клиническая база, 40 практических баз для выполнения магистерских и докторских диссертаций;
- образовательные гранты;
- стажировки в ведущих зарубежных клиниках и в вузах-партнерах;
- проведение научных исследований в партнерстве с Всемирной организацией здравоохранения и ведущими европейскими исследовательскими центрами
Почему именно мы?
Партнерство КМУ «ВШОЗ» с ведущими международными ассоциациями, как ASPHER (Ассоциация школ общественного здравоохранения в Европейском регионе), EUPHA (Европейская ассоциация специалистов общественного здравоохранения), IUHPE (Международный Союз по укреплению здоровья и санитарному просвещению), ORPHEUS (Международный союз по докторским программам), APACPH (Азиатско-Тихоокеанский академический консорциум по общественному здравоохранению) позволило внедрить лучшие международные практики в образовательный процесс.
У нас преподают ведущие эксперты Италии, Литвы, Германии, Японии, Израиля, Кореи.
Мы один из первых вузов в системе здравоохранения в этом году пригласили к управлению в качестве проректора по международному развитию доктора медицинских наук, профессора, экс-Министра здравоохранения Литвы Ю.Галдикаса. Это даст новый импульс в дальнейшем позиционировании нашего вуза и конкурентоспособности предоставляемых образовательных программ.
- Как работает приемная комиссия, какие документы? Какие льготы есть для поступающих (отдельных групп)? Какой требуемый уровень знаний должен быть у будущего магистранта?
До 28.07.2017 г. проводится прием документов для поступления в магистратуру по специальностям «Медицина», «Общественное здравоохранение» и PhD докторантуру по специальности «Общественное здравоохранение».
Для поступления в магистратуру по специальности «Медицина» необходимо базовое высшее медицинское образование.
В магистратуре «Общественное здравоохранение» могут обучаться не только специалисты с высшим медицинским образованием, но и с уровнями бакалавриатав области юриспруденции, экономики, менеджмента, государственного и местного управления.
Требуемый уровень образования для поступающих в PhDдокторантуру «Общественное здравоохранение» - магистратура по медицинским и фармацевтическим специальностям, экономики, менеджмента, мировой экономики, юриспруденции и резидентуры по всем специальностям.
Мы ждем вас по адресу г. Алматы, ул. Утепова 19а.
Позвоните и получите консультацию по всем интересующим Вас вопросам:
тел.: +7 701 299 85 29 (Ганбарова Илага Рамизовна);
+7 (727) 337 80 18 (вн. 103),
e-mail: pdo@ksph.kz, ksph@ksph.kz,
Нами оказывается социальная поддержка для одаренных поступающих и обучающихся: выделяются гранты КМУ «ВШОЗ» на обучение, имеется система скидок, предоставляются места в общежитии.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870051-61ebc18d004d917b46c75ca277596024
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...