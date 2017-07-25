Пропавшие в Египте казахстанцы являются студентами-магистрантами алматинского вуза
25 июля 2017, 10:07
Ребята уехали в Египет на курсы по повышению уровня арабского языка.
Все шестеро казахстанцев являются студентами-магистрантами, получившие возможность усовершенствовать знания арабского языка в университете Египта в период летних каникул. Об этом Zakon.kz рассказал родственник одного из пропавших ребят.
Ранее в МИД РК сообщили о пропаже 6 казахстанцев в Египте, на данный момент поиски продолжаются.
Такую возможность студентам предоставил университет, в котором обучались ребята. Двое из пропавших студентов - алматинцы, остальные ребята приехали в Алматы из других городов Казахстана.
Со слов дяди одного из студентов, ребята действительно проживали все вместе в одной квартире и по невыясненным обстоятельствам с 20 июля они не выходят на связь с родственниками, хотя до этого связь была постоянной.
Как рассказал дядя Берик Каната, 11 июля он вылетел со своим другом Еламан Жазылханом из Алматы в Шарджу, с Шарджи ребята отправились в Александрию. По приезду отметились в посольстве РК.
24 июля у всех студентов должны были начаться занятия в университете Каира. У ребят были выкуплены авиабилеты в обе стороны. Занятия должны было продолжаться до сентября. Но до сих пор о судьбе казахстанцев ничего не известно.
Фото предоставлено родственниками
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