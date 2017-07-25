Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Пропавшие в Египте казахстанцы являются студентами-магистрантами алматинского вуза

25 июля 2017, 10:07

Ребята уехали в Египет на курсы по повышению уровня арабского языка.

Все шестеро казахстанцев являются студентами-магистрантами, получившие возможность усовершенствовать знания арабского языка в университете Египта в период летних каникул. Об этом Zakon.kz рассказал родственник одного из пропавших ребят.

Ранее в МИД РК сообщили о пропаже 6 казахстанцев в Египте, на данный момент поиски продолжаются.

Такую возможность студентам предоставил университет, в котором обучались ребята. Двое из пропавших студентов - алматинцы, остальные ребята приехали в Алматы из других городов Казахстана.

Со слов дяди одного из студентов, ребята действительно проживали все вместе в одной квартире и по невыясненным обстоятельствам с 20 июля они не выходят на связь с родственниками, хотя до этого связь была постоянной.

Как рассказал дядя Берик Каната, 11 июля он вылетел со своим другом Еламан Жазылханом из Алматы в Шарджу, с Шарджи ребята отправились в Александрию. По приезду отметились в посольстве РК.

24 июля у всех студентов должны были начаться занятия в университете Каира. У ребят были выкуплены авиабилеты в обе стороны. Занятия должны было продолжаться до сентября. Но до сих пор о судьбе казахстанцев ничего не известно.

Фото предоставлено родственниками

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...