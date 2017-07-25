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Совет директоров холдинга «Байтерек» провел очное заседание

25 июля 2017, 10:10

Собственный капитал холдинга - 943,4 млрд. тенге, активы - 4 103 млрд. тенге, кредитный и инвестиционный портфели - 2 908 млрд. тенге.

Состоялось очередное очное заседание совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», в ходе которого был утвержден годовой отчет холдинга за 2016 год.

В годовом отчете отражены ключевые события и основные результаты деятельности холдинга и его дочерних организаций за 2016 год, результаты операционной и финансовой деятельности за отчетный период, стратегические задачи и пути их достижения.

Согласно отчету, по итогам 2016 года: собственный капитал холдинга «Байтерек» - 943,4 млрд. тенге, активы - 4 103 млрд. тенге, кредитный и инвестиционный портфели - 2 908 млрд. тенге. Вклад холдинга в долгосрочное кредитование несырьевых секторов экономики составил 57%. Поддержано 13,2 тыс. проектов МСБ на сумму 606 млрд. тенге. Доля от общего объема кредитования МСБ составила 30,5%.

Оказанные меры поддержки бизнеса позволили создать 19,4 тыс. новых рабочих мест и сохранить 76,3 тыс. рабочих мест. Дочерними организациями холдинга введено в эксплуатацию 456,5 тыс. квадратных метров жилья и обеспечено жильем 15,3 тыс. семей. В общем объёме ипотечных займов, выданных в 2016 году доля АО «НУХ «Байтерек» составила 67%.

В ходе заседания совета директоров принято решение о вынесении на рассмотрение единственного акционера проект Кодекса корпоративного управления АО «НУХ «Байтерек» в новой редакции. Кодекс в новой редакции был разработан в целях обеспечения соответствия корпоративного управления холдинга «Байтерек» установленным стандартам ОЭСР.

В частности, кодекс подробно определяет права единственного акционера, принципы дивидендной политики, принципы выполнения функциональных обязанностей членов совета директоров и подлежит внедрению в дочерних организациях.

Также, совет директоров утвердил отчет по исполнению стратегии развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014-2023 годы по итогам 2014-2016 годов. Согласно отчету, по итогам 2016 года, по сравнению с 2013 годом, активы выросли в 2,2 раза, кредитный портфель в 3 раза, прибыль в 1,5 раза. Исполнение стратегии развития за отчетный период было признано эффективным.

В ходе заседания также одобрено внесение изменений в Кодекс деловой этики АО «НУХ «Байтерек», связанное с образованием комплаенс-службы холдинга, и утвержден отчет об итоговой результативности деятельности руководителя службы внутреннего аудита в III-IV кварталах 2016 года.

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