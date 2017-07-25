Бизнес без судебных тяжб

ДГД по Павлодарской области, реализуя совместный проект с Прокуратурой области «Бизнес без судебных тяжб» сообщает, что при наличии лицензии по хранению и розничной, оптовой реализации алкогольной продукции и не осуществление фактической деятельности не освобождает от уплаты ежегодного лицензионного сбора.

В случае отсутствия деятельности по реализации алкогольной продукции, а также в случаях временного приостановления представления налоговой отчетности рекомендуется предоставить заявление на аннулирование лицензии с приложением оригинала данной лицензии лицензиару (ДГД по Павлодарской области по адресу: г. Павлодар, ул. Ленина, 57).

При аннулировании лицензии до срока, установленного Налоговым кодексом, то есть до 20 июля текущего года, плательщики не освобождаются от уплаты ежегодного лицензионного сбора за текущий год.

В случае неуплаты лицензионного сбора в установленные Законом сроки, предусмотрена административная ответственность согласно пункту 8 статьи 282 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (штраф от 150 до 700 МРП с приостановлением действия лицензии на соответствующий вид деятельности).