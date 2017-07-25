Будет ли ФОМС прозрачным и подконтрольным обществу после внедрения ОСМС?

Известный экономист Рахим Ошакбаев считает, что Фонд Обязательного медицинского страхования не будет прозрачным, а его создание не что иное, как увод бюджетных средств из-под контроля депутатов. Об этом он сказал министру здравоохранения Елжану Биртанову во время дебатов на телеканале «Хабар», передает корреспондент Zakon.kz.

Помимо этого, он затронул вопрос борьбы с коррупцией и изменений в системе здравоохранения с внедрением ОСМС.

«Увеличится доступность, поскольку у граждан появится возможность выбирать клиники, лучших врачей. Поскольку возникнет между ними конкуренция, а она растет. Очевидно, что предпочтения граждан растут в сторону частной медицины. Это говорит о том, что есть выбор и есть качество. Тем самым ФОМС будет поощрять эффективность использования денег, то есть оценивая качества медицинских услуг в тех или иных клиниках. И они будет оплачивать по соответствующим тарифам», - начал отвечать на вопросы Ошакбаева министр.

Он также заверил, что работа фонда будет открытой и прозрачной. Помимо этого, он напомнил своему оппоненту его же позицию на государственный контроль за деньгами.

«В своих интервью, Рахим вы сами говорили, что хуже менеджера, чем государственная система не существует. Если мы сравним Комитет оплаты медицинских услуг в министерстве здравоохранения, где действительно есть проблемы эффективности и качества освоения денег, и фондов, вы, безусловно, не будете отрицать, что корпоративное управление работает намного эффективнее чем государственное учреждение. Поэтому, мы считаем, что та система корпоративного управления, которая сегодня в Казахстане есть, она позволяет эффективно и прозрачно управлять средствами».

Закончил свое двухминутное выступление Биртанов, комментируя вопрос Ошакбаева о фактах коррупции, в том числе среди экс-руководства СК «Фармация»

«Хочу закончить словами очень известного человека, что цивилизованность государства определяется не наличием воров, а умением государства их обезвреживать, поэтому, я считаю, что это хорошо, что мы боремся с коррупцией».

Татьяна Ковалева