Елжан Биртанов: Система ОСМС - это система страхования финансовых рисков

Система Обязательного медицинского страхования - это система страхования финансовых рисков. Так объяснил работу ОСМС министр здравоохранения Елжан Биртанов во время онлайн дебатов на телеканале «Хабар» с экономистом Рахимом Ошакбаевым, передает корреспондент Zakon.kz.

Он предложил посмотреть на страхование с точки зрения семьи и общества.

«У каждого общества есть риски, и система страхования — это система сбора, откладывания денег, страхование финансовых рисков. Если это персональное страхование, то я складываю деньги на какой-то несчастный случай. Если мы как общество, как нация, страна, все договорившись в законе накапливаем деньги для того, чтобы покрыть наши финансовые риски в связи с ростом заболеваемости».

«В связи с тем, что нужны новые лекарства, технологии. Это самая что ни на есть классическая модель социального страхования, которая в большинстве развитых стран внедрена один в один».

Татьяна Ковалева