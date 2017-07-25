Малые активные компании за июнь 2017 года

Надежный фундамент льготного кредитования поддерживает активизацию малого бизнеса: число малых работающих компаний выросло за год на 10,5%

По итогам июня бизнес-регистр РК фиксировал 135 тысяч малых активных компаний - на 10,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.

Наибольший всплеск активности отмечен в Астане: +59,7% за год, до 16,26 тысячи компаний. Также среди лидеров по темпам роста - южные регионы с высокой долей сельского населения: Жамбылская область (+11,8% за год, до 4,31 тысячи) и ЮКО (+9,4%, до 11,06 тысячи).

На одну среднестатистическую малую активную компанию приходится порядка 22,53 млн тг кредитов, +1,2% за год. В целом, по итогам мая объем займов малому бизнесу вырос на 12,3% за год, до 3 трлн тг.

Активность малого бизнеса и кредитная поддержка сектора стимулируются Госпрограммой развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, утвержденной к началу текущего года. Так, участникам программы, реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в сельских населенных пунктах, малых городах и городах предоставляются микрокредиты на льготных условиях. Участниками могут стать безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, и самозанятые с предпринимательским потенциалом и сельскохозяйственные кооперативы и их члены.

Микрокредиты предоставляются:

- в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городах для открытия микробизнеса, расширения существующего бизнеса, создания сельскохозяйственных кооперативов;

- в городах (кроме малых городов) для создания новых микропредприятий, расширения существующего бизнеса.

В сельских населенных пунктах (вне зависимости от их административной подчиненности) и малых городах микрокредиты предоставляются через АО «ФФПСХ», а также МФО и кредитные товарищества, фондирование которых проводится через АО «Аграрная кредитная корпорация».

В городах микрокредиты предоставляются через банки второго уровня (БВУ), микрофинансовые организации, фондирование которых осуществляется через АО «ФРП «Даму».

Кредиты для расширения существующего бизнеса и создания сельскохозяйственных кооперативов предоставляются при условии создания новых постоянных рабочих мест. В приоритетном порядке кредиты предоставляются проектам, реализуемым в соответствии с региональными картами развития предпринимательства.

В многолетней динамике росту кредитной опоры ожидаемо сопутствовал рост активности малого бизнеса: так, кредиты малому бизнесу, как и число активных малых компаний, растут с 2014 года (когда активизировались первые госпрограммы льготного кредитования, например - через фонд «Даму»). Ранее сегмент малого бизнеса, как и кредитные объемы малым компаниям, уходили в минус.

По итогам прошлого года количество малых работающих предприятий выросло на 6,8%, кредитный портфель малого бизнеса - сразу на 50,7%, средний кредитный чек на одно предприятие - на 41,2%.

В отраслевом разрезе наибольшие темпы роста по итогам июня 2017 отмечены в сфере туризма: так, количество малых активных компаний, предоставляющих услуги по проживанию и питанию, выросло год-к-году сразу на 31,1%. В этом сегменте позитивное влияние на рынок оказали такие масштабные проекты, как, например, «ЭКСПО-2017».

На втором месте по темпам роста - компании сферы информации и связи, что ожидаемо в рамках Модернизации 3.0, проводимой в РК: +18% за год, до 3,3 тысячи малых предприятий.