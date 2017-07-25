На «Евразийской неделе» обсудят развитие зон свободной торговли ЕАЭС с Вьетнамом, Индией и Ираном

На форуме «Евразийская неделя» будут подведены итоги первого года работы зоны свободной торговли (ЗСТ) Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Вьетнамом и обсуждены возможности для либерализации режима торговли с Индией и Ираном.

Форум состоится 24-26 августа в Астане (Казахстан) и соберет официальных лиц стран стран-членов и партнеров Союза, представителей международного бизнеса.

На семинаре «ЕАЭС - Вьетнам: первые бизнес-результаты. Торговый форсайт» представители компаний стран Союза расскажут о своей практике использования ЗСТ, а также возможностях для дальнейшего развития бизнеса между Вьетнамом и ЕАЭС. Старт сотрудничеству в рамках ЗСТ был дан в октябре 2016 года, и уже в начале года проект показал хорошие результаты.

«Показатели роста экспортной и импортной составляющих, которые мы наблюдаем с начала этого года, говорят об эффективной работе зоны свободной торговли с Вьетнамом. Только за пять месяцев 2017 года общий товарооборот ЕАЭС с Вьетнамом составил почти 2 млрд долл. США, показав рост 26,6%. Наши дальнейшие шаги - это создание электронной системы подтверждения сертификатов происхождения товаров, развитие сотрудничества ответственных органов в сфере применения санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер, а также по устранению технических барьеров в торговле для обеспечения доступа товаров на рынки партнеров», - отметила член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

«ЕАЭС - Иран: совершенствование транспортно-логистического коридора» - актуальная тема, связанная с растущим интересом к рынку Ирана. Завершается работа по подготовке временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Ираном. В этой связи принципиально важно регулярное общение с деловыми кругами для получения обратной связи о развитии торговых связей с этой страной, выявления трудностей и барьеров при выходе компаний государств ЕАЭС на иранский рынок. На семинаре обсудят вопросы таможенного регулирования, снижения логистических затрат, создания транспортной инфраструктуры и формирования комфортной бизнес-среды.

Семинар «ЕАЭС - Индия: на пути к ЗСТ» призван выявить запрос бизнеса ЕАЭС и Индии на наиболее востребованные направления двусторонней торговли.

В рамках мероприятия в режиме прямого диалога будут подняты актуальные вопросы, рассмотрены перспективы экономического взаимодействия, меры по созданию максимально благоприятных условий для его дальнейшего углубления в условиях либерализации торговли, открывающей перед бизнесом новые перспективы. В ходе семинара планируется обсудить практические предложения по развитию экономической интеграции, выстроенной на основе предсказуемых и долгосрочных правил, которые будут зафиксированы в будущем соглашении о свободной торговле с Индией. Предполагается затронуть такие вопросы, как торговое регулирование, унификация административных процедур, снятие торговых барьеров, поддержка товарных и инвестиционных потоков, технологическая и производственная кооперация.

Справка

Форум «Евразийская неделя» - ежегодное мероприятие, проводимое странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива проведения форума утверждена в мае 2015 года решением пяти премьер-министров стран ЕАЭС. Форум включает деловую и экспозиционную части, способствует установлению B2B- и B2G-контактов. Первый форум «Евразийская неделя» состоялся в октябре 2016 года на площадке Московского международного форума и шоу инновационного развития «Открытые инновации». Было проведено 16 тематических мероприятий с участием деловых и экспертных кругов Союза и третьих стран (Вьетнам, Сингапур, Египет, Южная Корея, страны ЕС). На площадке форума выступили более 400 спикеров. В выставочной части приняли участие 43 экспонента из стран Союза. Форум посетили более 2 000 человек.