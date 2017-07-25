Сдающие в аренду квартиры в Алматы стали чаще регистрироваться в налоговых органах

Число зарегистрированных арендодателей в течение года составило 4 255, что в 5 раз больше за аналогичных период прошлого года.

Органами государственных доходов по городу Алматы на постоянной основе проводится разъяснительная работа по регистрации и исполнению налоговых обязательств лицами, сдающими жилое имущество в аренду, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





«На сегодняшний день, по результатам подворового обхода, на регистрационный учет было поставлено 1 457 арендодателей.





Кроме того, по результатам разъяснительных работ, с начало года самостоятельно зарегистрировались 2 798 квартсдатчиков. Таким образом, общее число зарегистрированных в течение года арендодателей составило 4 255, что в 5 раз больше за аналогичных период прошлого года.

В результате, в виде налогов, в бюджет поступило более 43 млн.тенге», - сообщил заместитель руководителя ДГД по г.Алматы К.Балтабеков.





Располагая сведениями, полученными в ходе подворового обхода, проведенного в преддверии зимней Универсиады, налоговыми специалистами, совместно с участковыми инспекторами проводится разъяснительная работа среди данной категории предпринимателей и на основании поступающих жалоб, выявляются недобросовестные арендодатели.





Напоминаем, что с 2017 года регистрация в качестве индивидуального предпринимателя максимально упрощена. Достаточно представить в ЦОН уведомление о начале предпринимательской деятельности, или направить уведомление через электронный портал elicense.gov.kz.

Ставка налога, в зависимости от выбранного режима, может составлять от 2 %.





Вместе с тем, для данной категории предпринимателей предусмотрена возможность задекларировать доходы по итогам года без регистрации в качестве ИП, но ставка налога в данном случае составит 10 процентов к доходу полученному от аренды за год.





Необходимо отметить, что регистрируясь в налоговом органе, предприниматель может уплачивать налог по льготной ставке, легализовать свои доходы в преддверии всеобщего декларирования, а также официально заключать договора аренды, и в случае возникновения с арендаторами проблем имущественного характера, подавать иски в суды.



