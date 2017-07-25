В Западно-Казахстанской области новый руководитель управления сельского хозяйства

Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов представил нового руководителя управления сельского хозяйства. Им стал Берик Есенгалиев, сообщила пресс-служба главы региона.

«В соответствии с принципом меритократии, указанным в Плане Нации «100 конкретных шагов», на должность руководителя Управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области назначен Берик Абатович Есенгалиев», - говорится в сообщении.

Аким области Алтай Кульгинов поздравил с назначением нового руководителя управления и пожелал плодотворной работы по выполнению поставленных задач.

Берик Есенгалиев родился в 1977 году. В 1998 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал с 1999 года в фонде «Құрмет» в качестве специалиста, далее продолжил работу директором этого фонда.

С 2002 по 2008 годы занимал руководящие должности на различных предприятиях области. С 2008 по 2012 годы трудился заместителем акима Жанибекского района Западно-Казахстанской области, далее акимом этого же района. В 2013-2014 годах работал заместителем руководителя управления финансов Западно-Казахстанской области.

С 2014 года до сегодняшнего дня работал заместителем руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО.