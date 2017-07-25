Новым председателем правления СПК «Алматы» стал Мухит Азирбаев

Сегодня аким Алматы Бауыржан Байбек представил коллективу АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» нового председателя правления Мухита Азирбаева. Ранее возглавлявший корпорацию Мурат Дарибаев был назначен заместителем акима города Алматы.

Под руководством Мурата Дарибаева впервые за последние годы деятельности АО «НК «СПК «Алматы» получена прибыль, которая составила 3,4 млрд. тенге по итогам 2016 года. За последний год уплачено налогов на сумму 423,8 млн тенге, тогда как за 2015 год сумма налогов составила всего 41,7 млн. тенге. По предварительным результатам финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2017 года СПК также получена прибыль в размере 611,4 млн. тенге, которая достигнута благодаря эффективному управлению имеющимися активами, а также оптимизации расходов.

За последние два года активизирована работа по реализации инвестиционных проектов в таких сферах как экология, обеспечение безопасности дорожного движения, благоустройство и другие.

В свою очередь согласно решению совета директоров корпорации и по согласованию с Канцелярией Премьер-Министра РК новым председателем правления АО «НК «СПК «Алматы» стал Мухит Азирбаев.

Родился в городе Алматы, окончил Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности менеджер экономики.

Имеет большой опыт работы в частном секторе, в т.ч. генеральным директором агрохолдинговой компании «Куат-Агро», в разное время работал в «АБН АМРО Банк» и АО «Казкоммерцбанк». С 2009 года по настоящее время является председателем Наблюдательного совета ТОО «Global Building Contract».

Активно занимается общественной деятельностью, является вице-президентом ОЮЛ «Союз градостроителей Казахстана», независимым директором АО «Фонд Недвижимости «Самрук-Казына», членом Комитета по строительству и ЖКХ НПП «Атамекен», президентом ОЮЛ «Национальная ассоциация строительной отрасли РК». В 2016 году избран депутатом Маслихата VI созыва г.Алматы. С мая 2017 года является президентом Федерации легкой атлетики города Алматы.