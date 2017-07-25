Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Испанец через суд требует признать его Рюриковичем

25 июля 2017, 11:16

Он называет себя потомком Анны Ярославны и её супруга, французского короля Генриха I.

29-летний житель испанской столицы Хорхе Альварес через суд добивается статуса потомка Рюрика — основателя российской династии князей и царей, сообщает Life.ru.

Не дожидаясь решения суда, истец создал сайт "Суверенный королевский и императорский дом Рюриковичей", на котором именует себя не иначе как "Его королевское и императорское высочество Хорхе Рюрикович, великий князь и герцог, хранитель династии Рюрика".

"Странную формулировку — династия никогда не была ни королевской, ни императорской, ни герцогской — эксперты объясняют незнанием претендентом российской истории", — пишет портал DW.com.

Мужчина считает себя внебрачным сыном датчанина Ханса Максимуса Кабрера де Лохабера, чей род ведёт свою родословную от княжны Анны Ярославны, младшей дочери Ярослава Мудрого, вышедшей замуж за французского короля Генриха I. Но поскольку Ханс отказывается признавать бастарда, испанец начал судиться.

При этом специалист в области европейских королевских династий, доктор истории Рафаэль Сотомайор заявил, что происходящее вызывает у него недоумение. Во-первых, все потомки короля Генриха и Анны Русской являются членами французской династии Капетингов, а потому Рюриковичами считать себя не могут.

"Во-вторых, Рюриковичи — это род, а не фамилия", — добавил он.

Хорхе Альварес (на снимке — справа). Фото: © royalrurikovich.com

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...