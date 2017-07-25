Жители села уничтожили весь алкоголь, желая побороть пьянство и стать ближе к заветам ислама

Сотни бутылок пива и водки уничтожили в с. Жапалак на юге Кыргызстана. В Казахстане тоже есть не пьющее село.

Местные жители выкупили весь алкоголь в деревне, отвезли его на минигрузовиках на свалку и выкинули, сообщает на своей странице в Фейсбуке muslim.kz





Для верности по разбитым бутылкам и банкам даже проехались на бульдозере. Так жители села решили побороть пьянство и стать ближе к заветам Ислама.





Для того, чтобы выкупить всю алкогольную продукцию в магазинах сельчане собрали почти 300 тысяч сомов. Отныне продавать спиртные напитки в киосках и торговых точках села запретят. Решение об этом жапалакцы приняли на недавнем сельском собрании.





Местные религиозные деятели поддержали инициативу жителей и призвали всех остальных не возвращаться к употреблению спиртных напитков.





«Борьба с алкоголем должна быть кардинальной, мы поддерживаем введение штрафов для магазинов и надеемся на здравое сознание людей », – сообщил имам села Убайдулла Сарыбаев.





Причиной столь радикального решения сельчан стало недавнее трагическое происшествие. Один из жителей с. Жапалак будучи в нетрезвом состоянии убил свою жену. Как отметили местные старейшины запрет на алкоголь сократит воровство, хулиганство и преступность в деревне.





Стоит отметить, это не первая инициатива полного запрета продажи спиртных напитков в Кыргызстане. Такие же акции проводили и жители других областей. В отдельных селах республики до сих пор действует запрет на реализацию спиртного.





В Казахстане тоже уже есть такое село – в Бирликском сельском округе Акмолинской области с 2006 года в магазинах не продают алкоголь. Жители ведут абсолютно трезвый образ жизни — таково было решение Совета старейшин девять лет назад.





В состав Бирликского сельского округа Сандыктауского района Акмолинской области входят три села — Арбузинка, Красная Поляна и Петраковка. Население — преимущественно чеченцы (1030 человек), но живут здесь и другие национальности: казахи, русские, немцы.





Как рассказал аким сельского округа Ансар Ибаев, трезвый образ жизни бирликцы ведут уже много лет. Такому решению, по его словам, предшествовала некрасивая история, когда подвыпившие молодые люди подняли руку на пожилую женщину.





«Тогда, в 2006 году, мы собрали совет старейшин. Такие истории никого не красят. Мы пришли к мнению, что нужно стремиться стать лучше, вести здоровый образ жизни. Мы попросили владельцев местных магазинов не реализовывать алкоголь — никакие его виды. Они согласились. С тех пор в нашем сельском округе не встретишь пьяного, не станешь свидетелем драк и разных нехороших разборок. А в прошлом году в селе родилось 40 детишек, все здоровые и крепкие. Все-таки зло идет сначала от плохого воспитания, потом — от спиртного», - считает аким.











