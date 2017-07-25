Экс-заместитель акима Алматы получил новую должность

Румиль Тауфиков назначен председателем совета директоров Tokyo Rope Almaty, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Таково решение управляющей компании Tokyo Rope Manufacturing co. ltd.

Румиль Тауфиков в новой должности, помимо непосредственного управления компанией и реализацией проекта строительства Алматинского метизного завода в индустриальном парке южной столицы, займется осуществлением программы по поставкам продукции завода в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе Саудовскую Аравию, Узбекистан, Кыргызстан, Россию и Норвегию.

По словам председателя совета директоров Tokyo Rope Manufacturing Шигето Танаки, «это уникальное предприятие, не имеющее аналогов вне Японии. Инвестиции иностранной компании для запуска завода, который расположится на 4 га в индустриальной зоне, составят порядка 3,6 млрд. тенге. Здесь будут выпускать высококачественные металлические тросы, стальные оцинкованные сетки для горных и карьерных работ, буросвайные анкера и др. Продукция будет иметь значительную долю казахстанского содержания, что позволит значительно снизить ее себестоимость. Объем производства составит порядка 17 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию завода запланирован на 2018 год».

Запуск первого японского завода по производству металлических высокопрочных сеток и панелей Tokyo Rope Almaty состоялся в ноябре прошлого года с участием Президента РК Нурсултана Назарбаева. Во время встречи Главы государства с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ стороны договорились об усилении двусторонних отношений.

После поездки Нурсултана Назарбаева в Японию в Алматы создается японский деловой клуб и японский индустриальный парк, а уже в июле японская транснациональная корпорация Tokyo Rope Manufacturing заложила капсулу, ознаменовавшую начало строительства уже второго высокотехнологичного завода в Алматы по производству инженерных систем защиты.

Пресс-секретарь акима Алматы Тимур Базарбаев напомнил, что до назначения Румиль Тауфиков являлся заместителем акима Алматы. Он активно проводил работу по организации транспортной реформы в городе, курируя управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, занимался вопросами труда и миграции, снизив общую задолженность по заработной плате в городе более чем на 1 млрд. тенге. Совместно с департаментом по чрезвычайным ситуациям вел работу в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе по осушению моренных озер, вел работу в сфере обеспечения занятости населения и реализации социальных программ, занимался организацией внедрения системы обязательного социального медицинского страхования, курируя работу управления здравоохранения.