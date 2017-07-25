Холдинг «Байтерек» подвел итоги работы за 2016 год

Сегодня в Астане состоялось очередное очное заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», в ходе которого был утвержден годовой отчет Холдинга за 2016 год.

В годовом отчете отражены ключевые события и основные результаты деятельности Холдинга и его дочерних организаций за 2016 год, результаты операционной и финансовой деятельности за отчетный период, стратегические задачи и пути их достижения.

Согласно отчету, по итогам 2016 года собственный капитал Холдинга «Байтерек» составил 943,4 млрд тенге, активы - 4 103 млрд тенге, кредитный и инвестиционный портфели - 2 908 млрд тенге. Вклад Холдинга в долгосрочное кредитование несырьевых секторов экономики составил 57%. Поддержано 13,2 тысяч проектов МСБ на сумму 606 млрд тенге. Доля от общего объема кредитования МСБ составила 30,5%. Оказанные меры поддержки бизнеса позволили создать 19,4 тысяч новых рабочих мест и сохранить 76,3 тысяч рабочих мест.

Дочерними организациями Холдинга введено в эксплуатацию 456,5 тысяч квадратных метров жилья и обеспечено жильем 15,3 тысяч семей. В общем объеме ипотечных займов, выданных в 2016 году, доля АО «НУХ «Байтерек» составила 67%.

В ходе заседания Совета директоров принято решение о вынесении на рассмотрение единственного акционера проект Кодекса корпоративного управления АО «НУХ «Байтерек» в новой редакции. Кодекс в новой редакции был разработан в целях обеспечения соответствия корпоративного управления Холдинга «Байтерек» установленным стандартам ОЭСР. В частности, Кодекс подробно определяет права единственного акционера, принципы дивидендной политики, принципы выполнения функциональных обязанностей членов Совета директоров и подлежит внедрению в дочерних организациях.

Также Совет директоров утвердил отчет по исполнению Стратегии развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014-2023 годы по итогам 2014-2016 годов. Согласно отчету, по итогам 2016 года по сравнению с 2013 годом активы выросли в 2,2 раза, кредитный портфель в 3 раза, прибыль в 1,5 раза. Исполнение Стратегии развития за отчетный период было признано эффективным.

В ходе заседания также было одобрено внесение изменений в Кодекс деловой этики АО «НУХ «Байтерек», связанное с образованием Комплаенс-службы Холдинга и утвержден отчет об итоговой результативности деятельности руководителя службы внутреннего аудита в III-IV кварталах 2016 года.