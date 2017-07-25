Тенге продолжает слабеть
25 июля 2017, 11:28
При этом объем торгов составил 69 100 тыс. долларов.
По итогам утренней торговой сессии на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 326,92 тенге за доллар (+0,22 тенге), сообщает Zakon.kz.
При этом объем торгов составил 69 100 тыс. долларов (+9 300 тыс. USD).
В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
Отметим, что ослабление тенге началось с 21 июля.
Нефть марки Brent по состоянию на 10.50 по времени Астаны торгуется по 48,85 доллара за баррель.
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