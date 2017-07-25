В ЮКО в сфере промышленности произведено продукции на сумму 371 млрд тенге

Производство хлопка-волокна увеличено в 3,6 раз, товарного бетона на 44,1%, строительного кирпича на 5,4%.

В Южно-Казахстанской области за 6 месяцев текущего года промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 371,5 млрд. тенге , передает пресс-служба акима региона.





Отметим, что объем продукции обрабатывающей промышленности составил 250,4 млрд. тенге. Из важнейших видов продукции производство хлопка-волокна увеличено в 3,6 раз (29,9 тыс. тонн), товарного бетона на 44,1% (555 тыс. тонн), строительного кирпича на 5,4% (74,6 м3), а портландцемента на 22,2% (1276,6 тыс. тонн).





Кроме того, в регионе за эти 6 месяцев объем валовой продукции сельского хозяйства составил 139,1 млрд. тенге. Это на 2,9% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Наряду с этим, объем продукции в сфере растениеводства составил 21,8 млрд. тенге, а в сфере животноводства 117,2 млрд. тенге.









В целом за 6 месяцев текущего года во всех категориях хозяйств области произведено 130,2 тыс. тонн мяса, 379 тыс. тонн молока, 162,8 млн. штук яиц. Вместе с тем, численность крупного рогатого скота в регионе составила 1087,8 тыс. голов, овец - 4579,7 тыс. голов, лошадей 306,4 тыс. голов, верблюдов - 27,6 тыс. голов, а численность птицы составила 2346 тыс. голов.





Количество действующих субъектов малого и среднего предпринимательства составило 178,7 тысяч единиц, где численность занятых в них составила 331,5 тысяч человек. В январе-марте этого года, субъектами малого и среднего бизнеса произведено продукции на сумму 158,3 млрд. тенге.



