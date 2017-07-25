МНЭ РК: По «Нурлы жол» наблюдается медленное освоение средств

Для реализации госпрограммы «Нурлы жол» в 2017 году за счет всех источников предусмотрено 484,2 млрд тенге, из которых на 1 июля текущего года освоено 126,5 млрд тенге, сообщил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz.

Вместе с тем, глава ведомства отметил ряд проблемных моментов, которые возникли при реализации госпрограммы.

По его словам, это медленное освоение средств. В частности, по направлению «Модернизация систем тепло-, водоснабжения и водоотведения» медленно осваивают деньги субъекты естественных монополий (СЕМ).

«На данное направление в 2017 году из средств НацФонд предусмотрено 53 млрд тенге, это позволит в 2017-2018 годы построить и реконструировать порядка 1 248 км сетей.

По состоянию на 1 июля 2017 года согласно плану финансирования местными исполнительными органами были выданы бюджетные кредиты СЕМ в размере 29,3 млрд тенге. СЕМ освоено 3,2 млрд тенге. В связи с этим, исходя из того, что средства на 1 июля были местными исполнительными органами были перечислены СЕМ в полном объеме, то есть на 100% акимы свою работу выполнили», - указал Т. Сулейменов.

В то же время, по его словам, существуют вопросы к самим субъектам естественных монополий.

«Они осваивают крайне медленно. Считаем целесообразным КДС (комитет по делам строительства) и ЖКХ вместе с местными исполнительными органами разобраться в причинах медленного освоения с объектами естественных монополий данных средств и в случае необходимости принять поддерживающие меры», - пояснил глава ведомства.

Также министр сообщил, что крайне медленно вводятся в эксплуатацию объекты образования, строящиеся в рамках «Нурлы жол».

Из запланированных в этом году 70 объектов введены на данный момент только 5.

«На сегодня в эксплуатацию введены 3 школы на 1 150 мест в Жамбылской, Карагандинской и Южно-Казахстанской областях и 2 детских сада в Мангистауской и Восточно-Казахстанской областях. То есть из того плана по введению объектов в эксплуатацию 70, всего введено 5. Порядка 8%. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо местным исполнительным органам взять на контроль и обеспечить введение в эксплуатацию всех 70 запланированных объектов», - добавил Т. Сулейменов.

По его данным, на развитие в 2017 году из средств Нацфонда предусмотрено 71,7 млрд тенге на строительство 109 объектов образования - 53 переходящих объектов, 56 новых объектов.

«До конца года планируется введение 70 новых объектов. По состоянию на 1 июля текущего года в местные бюджеты перечислено 30,4 млрд тенге и освоены в полном объеме», - уточнил он.

Ксения Давыдова