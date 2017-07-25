Проверьте, есть ли у вас задолженность по налогу на транспортные средства

Налоговым обязательством признается обязательство налогоплательщика перед государством, возникающее в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. Налогоплательщик обязан определять объекты налогообложения и (или) объекты, связанные с налогообложением, исчислять и уплачивать налоги и другие обязательные платежи в бюджет, напоминает ДГД по г. Астана.

В случае неуплаты или неполной уплаты сумм налоговой задолженности налогоплательщиком, органы государственных доходов обращаются в суд с заявлением о вынесении судебного приказа или иском о взыскании сумм налоговой задолженности за счет имущества данного налогоплательщика.

На сегодняшний день в Астане 120 000 автовладельцев имеют задолженность по налогу на транспортные средства, сумма которой составляет более 3 млрд тенге.

В целях взыскания задолженности органами гос. доходов г. Астаны с начала года в суд направлено порядка 5,5 тысяч исковых заявлений, по которым уже вынесено более половины судебных приказов.

Так, 13 июля 2017 года сотрудниками государственных доходов по Есильскому району совместно с сотрудниками Управления административной полиции ДВД г. Астаны и судебным исполнителем произведен арест транспортного средства марки Honda Accord, сумма задолженности перед бюджетом по которому составляет 200 000 тенге.

Во избежание наложения ареста на имущество, а также ограничения выезда за пределы Республики Казахстан просим своевременно производить оплату налогов и проверять свою задолженность на официальном сайте Комитета государственных доходов МФ РК www.kgd.gov.kz (электронный сервис: Сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности).