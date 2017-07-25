В РК 6,5 тысяч км дорог будут платными

Одним из приоритетных задач госпрограммы «Нурлы жол» является внедрение платности на автодорогах республиканского значения, проинформировал министр по инвестициям и развитию РК Женис Касымбек, сообщает Zakon.kz.

По словам главы ведомства, всего планируется 6,5 тысяч км автодорог сделать платными.

«В текущем году мы приступили к монтажу системы взимания платы на автодорогах Астана-Темиртау (132 км) и Алматы-Капшагай (42 км). Также во втором полугодии планируем начать монтаж системы на автодороге Алматы-Хоргос (295 км). К концу года на данных участках планируем запустить систему», - сказал он.

Вместе с тем, до конца года планируется завершить разработку проекта на внедрение платности на 5,5 тысяч км (Капшагай-Талдыкорган, Астана - Костанай - граница РФ, Павлодар - граница РФ, Актобе - Уральск - граница РФ, Атырау - Доссор - Бейнеу - Акжигит - граница Узбекистана, граница РФ - Актобе - Кызылорда, Тараз - Кайнар, Щучинск - Кокшетау - Петропавловск - граница РФ, Уральск граница РФ, Астана - Павлодар, Актау - Бейнеу, Кызылорда - Шымкент-Тараз, Шымкент - граница Узбекистана).

«На внедрение платности и дальнейшую эксплуатацию системы планируется привлечение инвесторов в лице всемирно известных компаний (Kapch, FETC, РТ-Инвест) с софинансированием средств у ЕБРР (период реализации 2018-2019 годах).

В настоящее время АО «НК «КазАвтоЖол» проводит работу по привлечению займов ЕБРР на сумму 150 млн. долларов», - отметил Ж. Касымбек.

Ксения Давыдова