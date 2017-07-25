Высокое качество и превосходный вкус: баранину ЗКО экспортируют в Иран

Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов побывал на мясоперерабатывающем комплексе по производству охлажденной ягнятины ТОО «БатысМаркаЛамб». В ходе визита глава региона пообщался с представителями компании, которые рассказали, что первая партия продукции комплекса уже была отправлена на экспорт в Иран, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с крупнейшей мясоперерабатывающей иранской компанией было подписано в ходе прошлогоднего визита главы государства Нурсултана Назарбаева в эту страну.

По словам одного из акционеров ТОО «БатысМаркаЛамб» Рахимжана Исмагулова, для поставки первой партии в Тегеран было подготовлено 18 тонн охлажденной ягнятины. В прошлый четверг вечером две фуры доставили груз в международный аэропорт Актау, откуда чартерным рейсом иранские партнеры перевезли мясо в пункт назначения.

«Это наша первая поставка. Мы надеемся, что выполним в полном объеме контракт на 1,5 тыс. тонн, который мы подписали с партнерами из Ирана, в частности с представителем самой крупной компании по переработке мяса господином Хади. Нас поддерживает руководство области и товаропроизводители региона», - подчеркнул Рахимжан Исмагулов.

В целом ягнятина, как отметил представитель иностранной компании Хади Хадад Задэ, пользуется огромным спросом на рынке Ирана. А казахстанское мясо особенно высоко ценится за качество и превосходный вкус.





«Наш контракт с казахстанским предприятием подписан не на пару месяцев, а на довольно продолжительный срок. Это важно для обеих сторон сотрудничества, так как с Казахстаном у нас сложились добрые отношения», – заявил господин Хади.

В свою очередь аким ЗКО Алтай Кульгинов отметил, что после визита главы государства в Иран, между странами сложились очень хорошие взаимоотношения. Результат этой плодотворной работы – два важных проекта, реализуемых в области. Это совместное предприятие по нефтехимии и экспорт казахстанской ягнятины в Иран.

Глава региона подчеркнул, что это открывает большие возможности для крестьянских хозяйств ЗКО.

Представители ТОО «БатысМаркаЛамб» подтвердили, что проблем с сырьем нет - один только Акжаикский район, где расположен завод, пока вполне способен обеспечить ягнятами производственные мощности. В дальнейшем планируется поставлять сырье и из других районов области.

Фото: акимат ЗКО