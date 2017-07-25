В Алматы состоялся круглый стол по обсуждению Перечней стандартов, взаимосвязанных с техническими регламентами ЕАЭС

Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г.Алматы совместно с Южным филиалом РГП «КазИнСт» проведён круглый стол по обсуждению Перечней стандартов, взаимосвязанных с техническим регламентом ТР ЕАЭС «О безопасности молока и молочной продукции», «О безопасности рыбы и рыбной продукции», «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания», «О безопасности зерна», «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности машин и оборудования», «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним», «О безопасности мяса и мясной продукции», «Технический регламент на масложировую продукцию», «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

В работе круглого стола приняли участие специалисты ЮФ РГП «КазИнСт», ДКТРМ по г. Алматы, АП ТОО «НЦА», РГП «КазИнМетр», Казахский научно-исследовательский институт механизации и электрификации сельского хозяйства (КазНИИМЭСХ), ОЮЛ «Молочный союз Казахстана», ТОО «Нутритест», ТОО «Raimbek Bottlers», ОО «Форум предпринимателей», ТОО «Центр испытаний качества продукции».

В рамках проведённого круглого стола были озвучены и обсуждены предложения по Перечням стандартов предлагаемых в качестве взаимосвязанных с ТР ЕАЭС согласно повестки круглого стола. До участников круглого стола также была доведена информация о целях и задачах системы каталогизации продукции, законодательно введенной в Республике, и ее значении для государства, производителей, поставщиков и потребителей, а также, информация по уведомлению о разработке технических регламентов и стандартов (по ТБТ и СФС) стран-членов ВТО - в помощь экспортоориентированным предприятиям нашего региона.

Султанова Б.У.

Ведущий специалист ДКТРМ по г.Алматы