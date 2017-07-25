После новостей из Нигерии и Саудовской Аравии нефтяные цены устремились вверх

Черное золото дорожает вторую сессию подряд. Эксперты объясняют рост ожиданиями ограничения производства углеводородов. Также на цены повлияли заявления Саудовской Аравии о снижении экспорта с 1 августа

От участия в соглашении о сокращении добычи Ливия и Нигерия были освобождены, за последнее время эти страны нарастили производство углеводородов до многолетних максимумов. Инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по стабилизации рынка.





Накануне генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что Нигерия готова снизить добычу на 4,6%, если в течение 3 месяцев будет производить 1,8 миллиона баррелей в сутки. Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что с 1 августа страна ограничит экспорт черного золота объемом в 6,6 миллиона баррелей.