После новостей из Нигерии и Саудовской Аравии нефтяные цены устремились вверх
25 июля 2017, 12:34
Эксперты объясняют рост ожиданиями ограничения производства углеводородов.
Черное золото дорожает вторую сессию подряд. Эксперты объясняют рост ожиданиями ограничения производства углеводородов. Также на цены повлияли заявления Саудовской Аравии о снижении экспорта с 1 августа, сообщает НТВ.ru.
На Лондонской бирже ICE Futures сентябрьские фьючерсы на нефть Brent поднялись до 48 долларов 84 центов за баррель (+0,49%). На электронных торгах в Нью-Йорке WTI с поставкой в сентябре подорожала до 46 долларов 59 центов за баррель (+0,54%). Накануне Brent прибавила 1,1% и к закрытию торгов стоила 48 долларов 60 центов за баррель (+1,1%), WTI выросла до 46 долларов 34 центов за баррель (+1,3%).
От участия в соглашении о сокращении добычи Ливия и Нигерия были освобождены, за последнее время эти страны нарастили производство углеводородов до многолетних максимумов. Инвесторы опасаются, что такая ситуация нивелирует усилия остальных стран по стабилизации рынка.
Накануне генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявил, что Нигерия готова снизить добычу на 4,6%, если в течение 3 месяцев будет производить 1,8 миллиона баррелей в сутки. Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что с 1 августа страна ограничит экспорт черного золота объемом в 6,6 миллиона баррелей.
Фото: Газета.ру
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