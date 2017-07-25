Наезд ГАЗели на девушку - это было покушение на убийство
25 июля 2017, 12:44
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье "покушение на убийство".
Прокуратура Костанайской области отслеживает расследование по факту наезда ГАЗели на девушку, случившегося 16 июля, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Напомним, 16 июля в п.Затобольск нетрезвый мужчина на танцевальной площадке кафе «Кызылдаш» в ходе конфликта побил двух девушек. Затем, спустя 15 минут подозреваемый уже находился на автостоянке, расположенной около, за рулем ГАЗели. И, дождавшись, когда выйдет одна из девушек, он умышленно наехал на нее.
"В результате наезда потерпевшей причинены тяжкие телесные повреждения. В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-следственных мероприятий для установления возможных свидетелей и очевидцев преступления. Покушение на убийство является особо тяжким преступлением и примирение по такому дело не возможно. Прокуратурой Костанайской области досудебное расследование по данному уголовному делу взято на контроль!", - сообщили в надзорном органе.
фото: Алау-ТВ
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