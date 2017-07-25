Посетителям зоопарка Токио показали детеныша панды Шин-Шин

Жителям и гостям Токио показали восходящую звезду местного зоопарка. Посетители смогли увидеть новорожденную дочку знаменитой панды Шин-Шин





Детеныш появился на свет около месяца назад. Сейчас мама тщательно его оберегает. Новорожденная девочка, по словам сотрудников зоопарка, чувствует себя хорошо. За последние 2 недели она заметно подросла и сейчас весит чуть больше полутора килограммов при росте 34 сантиметра.





В первый раз Шин-Шин родила 5 лет назад, но тогда ее малыш прожил всего несколько дней. Для японцев это стало настоящей трагедией.



