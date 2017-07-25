Посетителям зоопарка Токио показали детеныша панды Шин-Шин
25 июля 2017, 12:56
Детеныш появился на свет около месяца назад.
Жителям и гостям Токио показали восходящую звезду местного зоопарка. Посетители смогли увидеть новорожденную дочку знаменитой панды Шин-Шин, сообщает НТВ.ru.
Детеныш появился на свет около месяца назад. Сейчас мама тщательно его оберегает. Новорожденная девочка, по словам сотрудников зоопарка, чувствует себя хорошо. За последние 2 недели она заметно подросла и сейчас весит чуть больше полутора килограммов при росте 34 сантиметра.
В первый раз Шин-Шин родила 5 лет назад, но тогда ее малыш прожил всего несколько дней. Для японцев это стало настоящей трагедией.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4870102-eeb601afe2439a6448bf55703452c941
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...